Digitale: Dtd, in cloud dati e servizi di oltre 190 Als e Aziende ospedaliere

- Passa dal cloud lo sviluppo della Sanità digitale: oltre 190 Aziende sanitarie locali (Asl) e Aziende ospedaliere (Ao) hanno presentato domanda per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza messi a disposizione dall’Avviso, pubblicato a marzo 2023, nell’ambito delle Misure 1.1 "Infrastrutture digitali" e 1.2 "Abilitazione al cloud per le Pa locali". Il totale dei finanziamenti richiesti dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale per migrare in cloud dati e applicativi, è di oltre 263 milioni di euro. "Questo importante risultato, in linea con quanto previsto dal Pnrr, è stato raggiunto grazie ad un intenso lavoro di squadra che ha visto protagonisti il dipartimento per la Trasformazione digitale, il Polo strategico nazionale, le Regioni e le eccellenze dell’ecosistema digitale italiano. La grande adesione che abbiamo registrato da parte delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dimostra la determinazione del nostro sistema sanitario nell’adottare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei cittadini e del personale. La migrazione al cloud apre nuove opportunità per le strutture sanitarie che potranno offrire servizi digitali più moderni e sicuri, a vantaggio di tutti", dichiara il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. (segue) (Com)