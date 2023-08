Digitale: Dtd, in cloud dati e servizi di oltre 190 Als e Aziende ospedaliere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla piattaforma Pa digitale 2026, Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere hanno richiesto, in particolare, una cifra pari a 119 milioni di euro per la Misura 1.1 "Infrastrutture digitali" e 144 milioni per la Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le Pa locali". Una sinergia tra le Misure, entrambe attivabili nel medesimo Avviso, che ha consentito ampia flessibilità alle strutture sanitarie nella scelta delle modalità di migrazione, con la possibilità di: migrare tutti i dati e servizi verso l’infrastruttura Psn; migrare tutti i dati e servizi verso infrastrutture della Pa adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate; scegliere una soluzione mista, ad esempio migrare una parte di dati e servizi verso l’infrastruttura Psn e un’altra parte verso infrastrutture della PA adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate. La Strategia Cloud Italia, realizzata dal dipartimento per la Trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica amministrazione. La Strategia traccia un percorso guidato per accompagnare circa il 75% delle PA italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso il cloud, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Com)