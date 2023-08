Salario minimo: Fratoianni (Avs), strada scelta è quella della fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada scelta è quella di una fuga. Avete scelto di scappare non da noi, dalle opposizioni, ma dalla realtà, dal Paese". Lo ha affermato, rivolgendosi al centrodestra, il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Nicola Fratoianni, in Aula alla Camera, nel corso dell’esame della questione sospensiva presentata dalla maggioranza riferita alla proposta di legge delle opposizioni, tranne Italia viva, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.(Rin)