Francia: 820 persone evacuate da campeggio in Camarga per incendio

- Un incendio divampato questa mattina in un campeggio della Camarga, in Francia, ha portato all'evacuazione di 820 persone. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco al quotidiano "Le Figaro", le fiamme hanno distrutto 15 case mobili e diverse auto, ma non hanno provocato nessuna vittima o ferito. Gli ospiti del campeggio sono stati portati in una palestra messa a disposizione dal comune di Saint-Laurent-d'Aigouze. L'incendio è stato domato in un paio d'ore da 70 vigili del fuoco e 29 autopompe. (Frp)