Riforme: Paita (Iv), elezione diretta premier serve a Paese

- "La cosa che fa sorridere è che la stessa proposta fu fatta dal Pds, da Achille Occhetto. Matteo Renzi è il premier che si è dimesso giocandosi tutto sul referendum costituzionale: sentire che proporre l'elezione diretta del premier è un modo per entrare in maggioranza fa veramente ridere. L'elezione diretta del premier non serve a Renzi o a Paita, ma serve al paese per garantire stabilità e governabilità. Se il governo viene sfiduciato si torna a votare, come è giusto che sia. Il premier ha la possibilità di revocare i ministri. E ricordiamo che il sistema dei sindaci, che prevede appunto l'elezione diretta, è il solo che abbia garantito stabilità in questi anni. I Paesi con sistemi instabili come il nostro o quello spagnolo disaffezionano alla politica i cittadini". Lo dice la coordinatrice di Italia viva Raffaella Paita in un'intervista a "Il Dubbio". "Se Calenda ha cambiato idea è legittimo ma è un suo problema. Ricordo - aggiunge Paita - che l'elezione diretta del premier è nel programma con cui Azione e Italia viva si sono presentate agli italiani. Calenda ci ha fatto la campagna elettorale, ma ormai ha l'ossessione di attaccare Renzi e Italia viva e pur di farlo smentisce se stesso". (Rin)