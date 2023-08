Sanità: Ronzulli (FI), no a lettera scarlatta su chi guarisce, bene oblio oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge sull'oblio oncologico, portata avanti dalla collega Marrocco alla Camera, è una battaglia di civiltà. Chi vive e supera il dramma di un tumore deve già attraversare cinque anni d'attesa per poter dire di essere uscito dal tunnel. A questo travaglio non può sommarsi un marchio, una lettera scarlatta che ricorda il dolore vissuto e impedisce al paziente oncologico di andare avanti con la propria vita. Lo strumento legislativo dell'oblio oncologico può in parte alleviare questa sofferenza". Lo ha detto a "Agorà Estate", su Rai3, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. (Rin)