Usa: DeSantis acconsente al dibattito con il governatore della California Newsom

- Il governatore della Florida e candidato del Partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Ron DeSantis, ha raccolto la sfida rivoltagli dal governatore democratico della California, Gavin Newsom, a prendere parte ad un "dibattito Rosso contro Blu" (i colori di riferimento dei partiti Repubblicano e Democratico). Intervistato ieri dal noto conduttore televisivo Sean Hannity dell'emittente "Fox News", DeSantis ha detto di essere "assolutamente disponibile" ad affrontare pubblicamente il governatore della California: "Facciamolo. Dimmi solo dove e quando, e lo faremo", ha dichiarato il governatore repubblicano. Dopo la trasmissione dell'intervista televisiva, DeSantis è tornato sulla questione con un messaggio su Twitter, affermando che a prescindere dal confronto con Newsom "il dibattito tra California e Florida è già chiuso. La gente vota da anni coi suoi piedi", ha scritto DeSantis, riferendosi al costante deflusso di famiglie statunitensi della classe media verso Florida e Texas. "Dobbiamo avere però un dibattito in merito al futuro del nostro Paese", ha proseguito il repubblicano, affermando di essere disponibile a "parlare dei miei piani per invertire il declino di questo Paese ovunque e in qualsiasi momento, perché sono convinto di avere la visione migliore per il futuro del nostro Paese". (segue) (Was)