Usa: DeSantis acconsente al dibattito con il governatore della California Newsom (2)

- Proprio in occasione di una recente intervista a Hannity, il governatore democratico della California aveva detto di essere disponibile a fronteggiare il governatore repubblicano della Florida in un dibattito moderato dal noto conduttore televisivo. "Puoi contarci", aveva detto Newsom. "Un dibattito di due ore con Ron DeSantis? Facciamo pure tre", ha dichiarato il democratico. "Lo farei con un preavviso di un giorno e senza annotazioni. Non vedo l'ora". Newsom e DeSantis, che negli ultimi anni sono stati protagonisti di confronti sempre più accesi, incarnano coi rispettivi Stati due modelli e visioni per morti versi opposte degli Stati Uniti: la California è orgogliosa del suo ruolo di laboratorio delle politiche e delle tendenze progressiste del Paese, mentre con DeSantis la Florida si è affermata come "faro" liberale e conservatore, contestando alla California i suoi problemi di ordine pubblico, degrado urbano ed emigrazione. Alla Florida Newsom rimprovera invece una progressiva stretta sui diritti civili e il trattamento inumano dei flussi migratori, un tema che nei mesi scorsi è stato al centro di aspre polemiche tra i due governatori. DeSantis ha già annunciato la propria candidatura alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali 2024, e molti commentatori ritengono che i Democratici intendano proporre Newsom come candidato alla presidenza nell'eventualità che al presidente in carica Joe Biden manchino le forze per un secondo mandato. (Was)