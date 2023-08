Taiwan: ministro Esteri Wu, conflitto con la Cina avrebbe "esiti disastrosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una invasione di Taiwan da parte della Cina avrebbe "esiti disastrosi" per il mondo intero. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, sottolineando l'importanza strategica dell'Isola per l'industria dei semiconduttori e per il traffico marittimo delle merci. In un'intervista ripresa da "Channel News Asia", il ministro sostiene sia necessario "spiegare alla comunità internazionale che qualsiasi conflitto coinvolga Taiwan avrà esiti disastrosi per il resto del mondo" in termini di carenze di cibo ed energia e inflazione fuori controllo, in misura superiore agli effetti analoghi causati dal conflitto in Ucraina. Il ministro ha ricordato in particolare che oltre il 50 per cento del traffico marittimo di merci mondiale transita attraverso lo Stretto di Taiwan, e per tale ragione la libertà di navigazione nella regione costituisce "uno degli elementi cruciali per la sicurezza e la prosperità internazionali". Taiwan gode inoltre assieme alla Corea del Sud di un monopolio quasi assoluto nella produzione di microchip, che sono una componente essenziale delle economie avanzate. "Speriamo che il governo cinese non ricorra all'uso della forza contro Taiwan, perché l'impatto sarebbe troppo grave per il mondo", ha detto il ministro. (Cip)