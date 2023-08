Corea del Sud: 108 persone assistite per colpi di calore al raduno mondiale dello scoutismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 108 persone hanno ricevuto assistenza medica per malori causati dal caldo torrido durante il 25esimo World Scout Jamboree, il raduno mondiale dello scoutismo che quest'anno è ospitato dalla Corea del Sud. Lo ha reso noto stamattina Choi Chang-haeng, segretario generale dell'organizzazione generale del Jamboree, precisando che almeno due persone sono attualmente ricoverate sotto osservazione. Il comitato organizzatore intende procedere con l'evento, nonostante la Corea del Sud affronti in queste settimane una tra le estati più calde mai registrate nel Paese. Choi ha annunciato che altro personale medico è stato mobilitato per far fronte a ulteriori emergenze. Gli organizzatori dell'evento non hanno fornito dettagli in merito all'età delle persone che hanno accusato i malori. Il Jamboree mondiale dello scoutismo, giunto alla sua 25ma edizione, raduna decine di migliaia di scout di età compresa tra 14 e 17 anni da tutto il mondo. (Git)