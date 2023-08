India: sommosse attorno a Nuova Delhi, bilancio sale a sei vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia indiana in assetto antisommossa ha pattugliato in forze i quartieri urbani alle porte di Nuova Delhi, dopo una seconda notte di violenze tra fedeli indù e musulmani che hanno causato almeno sei vittime. Le sommosse sono iniziate lunedì, quando folle di facinorosi hanno lanciato pietre contro una processione religiosa e incendiato automobili nel distretto di Nuh, circa 75 chilometri a sud della capitale indiana. Roghi e atti di vandalismo sono seguiti la notte successiva a Gurugram, città satellite della capitale e importante centro degli affari che ospita sedi regionali di multinazionali come Nokia e Samsung. Un gruppo di almeno 200 persone armate di bastoni ha saccheggiato negozi e dato alle fiamme un ristorante. Il ministro capo dello Stato di Haryana, Manohar Lal Khattar, ha dichiarato che il bilancio provvisorio delle violenze è di sei morti e 116 persone arrestate. (Inn)