Niger: Francia chiede di garantire sicurezza suo personale diplomatico a Niamey

- La Francia ha chiesto "alle forze di sicurezza nigerine di prendere le misure necessarie per garantire che la sicurezza dei diplomatici stranieri a Niamey, in particolare quelli della Francia, sia pienamente garantita" durante le manifestazioni previste oggi. E' quanto si legge in un comunicato del Quai d'Orsay. "Mentre vengono emessi diversi inviti a manifestare per il 3 agosto, la Francia ricorda che la sicurezza del territorio (dell'ambasciata) e del personale diplomatico sono obblighi previsti dal diritto internazionale, e in particolare dalle Convenzioni di Vienna", sottolinea il ministero degli Esteri in un comunicato. (Frp)