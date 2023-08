Indonesia: governo prepara regime di esenzione visiti per grandi investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia presenterà nelle prossime settimane una politica per i "Visti dorati", che comporterà un regime di agevolazione o esenzione dai visti per le aziende straniere e per i cittadini stranieri che effettueranno grandi investimenti nel Paese. Lo ha riferito il ministro coordinatore per gli Affari marittimi e degli investimenti, Luhut Binsar Pandjaitan. Secondo il ministro, potranno accedere alle agevolazioni le aziende che effettueranno un investimento reale di almeno 50 milioni di dollari, mentre per le persone fisiche la soglia sarà di almeno 350mila dollari investiti in obbligazioni sovrane. Luhut ha precisato che in un secondo momento le misure allo studio di Giacarta verranno estese a professionisti stranieri altamente qualificati, inclusi laureati delle più prestigiose università mondiali. (Fim)