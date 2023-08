Reddito cittadinanza: Calderone, questa misura è stato inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza il governo non intende tornare indietro, sostiene in una intervista alla "Stampa" la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ieri in Parlamento durante il question time, rispondendo alle richieste di Pd, 5 Stelle e sinistra, ha confermato che il percorso previsto dalla legge approvata il Primo maggio non si arresta. La decisione è quella di fare punto e a capo, spiega in sostanza, perché il vecchio Rdc è costato tantissimo e non ha prodotto i risultati attesi. Il Reddito di cittadinanza ha scatenato proteste in molte città, c'è il timore di disordini sociali: "Il Reddito - ricorda la ministra - è costato agli italiani 25 miliardi di euro in tre anni senza produrre i risultati attesi: né in termini di riduzione della povertà né in termini di accompagnamento al lavoro. La sua fine era nota almeno da 7 mesi, quando in legge di bilancio è stata inserita una norma ad hoc". "Come dimostrano - aggiunge - gli 88 mila nuclei presi in carico già a inizio luglio e che non perderanno il reddito di cittadinanza, questo governo ha già assicurato ai più fragili il sostegno necessario e impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno, al contrario, come ho avuto modo di dire ieri al question time della Camera, soffia cercando di costruire il dissenso". (segue) (Rum)