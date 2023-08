Reddito cittadinanza: Calderone, questa misura è stato inutile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio inviato l'altro giorno dall'Inps a 169 mila persone è sembrato a tutti una sgrammaticatura: "Certamente impreciso. A giorni arriveranno nuove informazioni per aiutare coloro che sono usciti dal reddito a sfruttare appieno le opportunità del Supporto per la formazione e lavoro. Che, al contrario del Reddito di cittadinanza, è riferito alla persona e non al nucleo. Il che vuol dire che i 350 euro di indennità sono moltiplicabili all'interno del nucleo, sulla base dei componenti che hanno attivata una misura di politica attiva". Calderone osserva inoltre che, "come per tutte le leggi, dopo un confronto democratico al suo interno, il Parlamento ha scelto una linea che è giusto portare avanti. Sono di due giorni fa i dati Istat che registrano un'occupazione record e quindi con migliori possibilità di far transitare i percettori del reddito, non appartenenti a nuclei con fragilità, dal sussidio ad un'occupazione. Giova ricordare che a fronte di 112 mila nuclei percettori di reddito di cittadinanza con un componente in età di lavoro considerato occupabile, in Italia, in questo momento sono previste assunzioni per 1,5 milioni di lavoratori, di cui il 48 per cento di difficile reperimento". Fratelli d'Italia ha proposto di istituire una commissione di inchiesta per verificare l'operato dell'Inps sotto la gestione dell'ex presidente Tridico: "È comprensibile che si voglia fare chiarezza su una misura che doveva sconfiggere la povertà e che non è riuscita nel suo intento, risultando talvolta assegnata anche a chi non ne aveva diritto e ne ha fruito per diverso tempo". Quanto al salario minimo la ministra ripete il suo "no", convinta che il lavoro povero "si combatta con la buona contrattazione e investendo sulla produttività". (Rum)