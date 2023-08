Imprese: Labriola (Tim), dopo 21 trimestri l'Italia va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta dopo 21 trimestri salgono ricavi e marginalità a livello domestico". E ancora: "Se porteremo a casa i risultati previsti nel 2023, e siamo sulla buona strada, saremo il primo management di Tim in 12 anni ad avere centrato la guidance, le previsioni, per due anni consecutivi". Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, commenta in una intervista a al "Sole 24 Ore", i risultati del lavoro fatto in circostanze difficili, sia per l'andamento del mercato sia per le relazioni burrascose tra gli azionisti. L'obiettivo è rilanciare quella che, ricorda, "è la seconda società privata per investimenti in Italia", annunciando "che resteranno stabili a circa 3,1 miliardi l'anno sia nel 2023 sia nei due anni successivi". Labriola osserva che "il primo problema da risolvere era recuperare la fiducia e questo si fa mantenendo le promesse fatte a tutti gli stakeholder: analisti, investitori, azionisti ma anche ai sindacati e ai nostri manager e dipendenti. Non era facile perché in tanti non ci credevano ma, contro tutte le previsioni, lo abbiamo fatto: dopo anni di mancate promesse, trimestre dopo trimestre, abbiamo rispettato le aspettative". "La verità - aggiunge - è che su queste basi abbiamo progressivamente guadagnato credibilità e fiducia, ingredienti fondamentali per avere il supporto del mercato quando ci si trova di fronte a situazioni complesse dove spesso la soluzione ai problemi potrebbe prevedere forti discontinuità con il passato". (segue) (Res)