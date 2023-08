Imprese: Labriola (Tim), dopo 21 trimestri l'Italia va (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia per la prima volta da 21 trimestri salgono ricavi e marginalità: "Due anni fa quando sono stato chiamato dal Brasile a guidare il Gruppo nessuno ci credeva. Qualcuno dirà che una rondine non fa primavera. Ne riparleremo nel terzo e nel quarto trimestre. Siamo sulla traiettoria giusta. Se porteremo a casa i risultati previsti nel 2023, allora saremo il primo management team di Tim in 12 anni ad avere centrato la guidance (le previsioni) per due anni consecutivi. Crescere sia come ricavi che come marginalità, grazie alla forte performance del Brasile, su cui negli ultimi sei anni è stato fatto un lavoro enorme, e al recupero dell'Italia, dove i segnali sono che possiamo ripetere quanto fatto in Brasile. L'equazione più complessa sarà fare tutto questo senza tagliare gli investimenti". L'indebitamento però resta elevato: "È vero che non abbiamo risolto definitivamente il tema del debito, ma anche qui siamo sulla buona strada. Non ci culliamo sugli allori e la sfida continua. Ora siamo in anticipo rispetto a un piano che era già molto sfidante e siamo riusciti anche ad avere un costo medio inferiore di quello stimato a budget". Quanto alla rete unica, "la tabella di marcia che ci siamo dati è chiara e, se c'è la volontà di chiudere la partita, in un anno potremmo scorporare la rete". "Vendere la rete - conclude Labriola - non è un obbligo ma un'opportunità. Una opportunità che, al giusto prezzo e con il giusto piano per il dopo, va colta perché permetterà al settore di riorganizzarsi secondo logiche sostenibili e al gruppo di avere più opzioni di fronte a sé. In caso contrario, Tim continuerà ad esistere e ad essere il principale gruppo di tlc in Italia, ma avrà meno possibilità d'investire, crescere e remunerare gli azionisti". (Res)