Mar Nero: fonti stampa, Turchia presenterà proposte per ripresa "accordo grano" durante visita Putin

- La Turchia sta preparando una serie di proposte specifiche in vista della visita del presidente russo Vladimir Putin per favorire una ripresa "dell’accordo sul grano" attraverso il Mar Nero. Lo ha detto una fonte dell’amministrazione presidenziale turca all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Ieri è stato annunciato che, durante una conversazione telefonica fra i presidenti turco e russo, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, è stata concordata una visita di quest’ultimo ad Ankara, pur non specificandone la data. "Ora si stanno sviluppando una serie di proposte su questo argomento (l’accordo sul grano). È possibile che durante la visita programmata (di Putin) emergano alcuni dettagli su tali proposte. I lavori sono in corso, c'è un costante dialogo", ha detto la fonte dell'agenzia di stampa russa. (segue) (Rum)