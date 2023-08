Mar Nero: fonti stampa, Turchia presenterà proposte per ripresa "accordo grano" durante visita Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che i due presidenti hanno concordato di determinare esattamente il luogo e la data del loro incontro il prima possibile. Secondo Peskov, la Turchia potrebbe non essere necessariamente il luogo di un possibile incontro, ma Erdogan ha invitato espressamente l’omologo russo nel suo Paese. La Russia ha annunciato lo scorso 17 luglio la sua intenzione di non prorogare l’accordo sui corridoi del grano attraverso il Mar Nero mediato da Turchia e Nazioni Unite che garantiva un passaggio sicuro alle navi ucraine cariche di cereali. Le autorità di Mosca hanno motivato tale decisione spiegando che la parte dell’intesa relativa alla Russia – l’export di grano e fertilizzanti – non è stata rispettata. (Rum)