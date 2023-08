Rai: Urso, in nuovo contratto servizio grande attenzione a nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il nuovo contratto di servizio “pone grande attenzione alle nuove generazioni, ai minori da tutelare e ai giovani che sono il nostro patrimonio". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione nella commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "Un pubblico - ha evidenziato Urso - che la Rai deve coinvolgere grazie alle possibilità d’interazione offerte dalle nuove tecnologie e per mezzo di una produzione di qualità, in grado di intercettare gusti e sensibilità dei più giovani, e farsi interpreti di una cultura della legalità a tutti i livelli", oltre che "di una cultura di prevenzione nei confronti dei fenomeni di violenza giovanile come il bullismo e il cyberbullismo, che non vanno mai sottovalutati”.(Rin)