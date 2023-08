Imprese: Fastweb annuncia risultati I semestre 2023 e 10 anni di crescita consecutiva per clienti, ricavi e margini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con i risultati finanziari del primo semestre dell’anno, Fastweb raggiunge uno straordinario traguardo registrando ricavi, clienti e margini in aumento per 40 trimestri consecutivi, un periodo pari a 10 anni di crescita ininterrotta. Grazie al perseguimento negli anni di una strategia basata sulla ricerca continua dell’innovazione, il controllo end-to-end dell’infrastruttura di rete per garantire le migliori performance ai propri clienti, lo sviluppo del servizio mobile per famiglie e imprese, la focalizzazione sul mercato Enterprise con lo sviluppo di servizi a valore aggiunto in Cloud e di cyber security e la valorizzazione del segmento Wholesale, Fastweb ha saputo consolidare negli anni la propria leadership nel settore posizionandosi tra le realtà più dinamiche e solide nel panorama delle telco a livello europeo. Nei primi sei mesi dell’anno Fastweb - informa una nota - ha acquisito 278.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale pari a un incremento del 4 per cento rispetto alla base clienti a fine 2022. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 2 per cento a 3,16 milioni di clienti, rispetto ai primi sei mesi del 2022. Nello stesso periodo i ricavi totali hanno raggiunto 1.251 milioni di euro, in aumento del 4 per cento rispetto al primo semestre del 2022. In crescita l'Ebitda complessivo che al 30 giugno 2022 ha raggiunto i 411 milioni di euro (+2 per cento rispetto al primo semestre 2022) mentre l'Ebitda Reported si attesta a 398 milioni di euro, in leggero calo per effetto di una partita negativa straordinaria derivante da un contenzioso regolamentare recentemente confermato. (segue) (Com)