Imprese: Fastweb annuncia risultati I semestre 2023 e 10 anni di crescita consecutiva per clienti, ricavi e margini (3)

- Anche la Business Unit Enterprise registra ottime performance, con ricavi in crescita che si sono attestati a 527 milioni di euro nel semestre (+6 per cento rispetto al pari periodo 2022), un incremento sostenuto grazie all'ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle Pa e delle aziende, inclusi quelli di Cloud Computing e di sicurezza informatica e alla forte reputazione che da sempre contraddistingue Fastweb in questo segmento. Il posizionamento di Fastweb nel mercato Enterprise si consolida, raggiungendo una quota pari al 34 per cento. Anche nel corso del semestre, Fastweb ha confermato il proprio primato negli investimenti che si attestano a 297 milioni di euro, un importo pari al 24 per cento dei ricavi, indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti per la digitalizzazione del Paese e di tecnologie e servizi avanzati per il Cloud e la Cybersecurity. (segue) (Com)