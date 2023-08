Imprese: Fastweb annuncia risultati I semestre 2023 e 10 anni di crescita consecutiva per clienti, ricavi e margini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al raggiungimento degli obiettivi aziendali da anni l’azienda è impegnata anche sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2015 la società acquista il 100 per cento dell’energia da fonti rinnovabili e nel 2020 ha fissato ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni approvati da Science Based Targets iniziative. Già Carbon Neutral per le emissioni dirette e per quelle derivanti dall’erogazione e dall’utilizzo del servizio da parte dei propri clienti, Fastweb ha definito l’ambizioso obiettivo di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025. Nel 2022 e per il secondo anno consecutivo l’azienda è stata inserita dal Financial Times nella classifica Europe's Climate Leaders delle società più attente all’ambiente. Forte anche l’impegno per la diffusione delle competenze digitali. Nel semestre sono stati superati i 100 mila partecipanti ai corsi di formazione gratuiti erogati dal 2016 dalla Fastweb Digital Academy. (Com)