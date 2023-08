Russia: abbattuti sei droni ucraini nella regione di Kaluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Russia hanno riferito di aver abbattuto sei droni ucraini nella regione di Kaluga, meno di 200 chilometri a sud ovest di Mosca. E’ quanto si legge in un comunicato il ministero della Difesa russo. Le forze russe "hanno impedito durante la notte un tentativo da parte del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con droni sulla regione di Kaluga". "Sei droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa antiaerea", riferisce il comunicato del dicastero. Il governatore regionale di Kaluga, Vjacheslav Chapcha, ha chiarito su Telegram che i droni erano stati distrutti mentre tentavano di attraversare l’entità amministrativa, suggerendo così che l’obiettivo dei velivoli senza pilota non fosse Kaluga ma, più presumibilmente, la capitale russa. L'incidente non ha causato "vittime o danni", ha assicurato il ministero della Difesa. (Rum)