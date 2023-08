Pnrr: Fedriga, una cabina di regia per fare le scelte con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega quanto sono arrabbiate le Regioni per il rischio di veder andare in fumo 16 miliardi del Pnrr: "Nell'incontro che abbiamo fatto oggi (ieri mattina) non ho visto rabbia, piuttosto preoccupazione. Abbiamo mandato una lettera al ministro Raffaele Fitto per chiedergli un incontro il prima possibile. Ma ci tengo a sottolineare che c'è volontà di collaborare da parte di tutti per raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore a tutto il Paese". Le questioni fondamentali sono due: "Da un lato, si tratta di capire come la riprogrammazione annunciata dal governo inciderà sui singoli capitoli e, di conseguenza, sui singoli progetti. Dall'altro, vorremmo avere garanzie che funzioni il rifinanziamento dei progetti 'accantonati' dal Pnrr con altri fondi come quelli europei. E' importante conoscere modalità e tempi". (segue) (Res)