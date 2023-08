Pnrr: Fedriga, una cabina di regia per fare le scelte con noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla bozza di riprogrammazione, "le Regioni non sono state chiamate a dare un loro apporto. Ci aspettiamo quindi un nostro coinvolgimento per il documento definitivo. Devo dire che nella stesura dello stesso Pnrr con i governi passati non siamo stati troppo ascoltati. E questo è un errore. Lo abbiamo sempre detto. Noi vorremmo che si cambiasse logica perché qui è in gioco il sistema Paese. Noi offriamo una collaborazione costruttiva. Solo una condivisione responsabile aiuterà a raggiungere i traguardi che il Paese si aspetta". Ci sono Regioni che hanno avanzato critiche severe al governo: "In realtà ho visto, anche esprimendo alcune criticità, un atteggiamento costruttivo. Ho visto anche nei colleghi di colore politico avverso un atteggiamento di disponibilità a cercare le soluzioni migliori". La richiesta è quella di istituire una cabina di regia: "Non abbiamo un modello predefinito. È importante che sia composta da politici ma anche da tecnici per entrare nei singoli progetti in modo operativo", ha concluso Fedriga. (Res)