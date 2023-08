Pa: Abodi, il 15 per cento dei posti ai volontari del servizio civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in una intervista al "Messaggero" spiega che il 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici a beneficio dei volontari "è un primo segnale, un riconoscimento concreto e tangibile a beneficio di ragazze e ragazzi che servono pacificamente la Patria e il bene comune, con motivazioni che vanno ben oltre il corrispettivo economico che assicuriamo nell'arco dell'anno di servizio. Per la cronaca, quest'anno stiamo parlando di oltre 77.000 posti disponibili, il numero più alto nella storia del Servizio civile universale (Scu)". "E sto predisponendo - aggiunge - anche una lettera che invierò a tutti i presidenti della società a partecipazione pubblica, perché ogni azienda possa trarre spunto da questa norma per valutare se considerare il servizio civile come un elemento distintivo e valutabile in fase di selezione, unitamente ai titoli e alle competenze. Dopodiché, intendo fare la stessa cosa con Confindustria". Dal Servizio Civile alla Carta Giovani: "Partiamo dal dato attuale: 2 milioni e 700 giovani hanno, a oggi, la Carta a loro dedicata e questo testimonia un interesse e fa comprendere anche le potenzialità di un suo sviluppo. Mi auguro che Carta Giovani possa diventare sempre più utile nella vita quotidiana, anche grazie alle convenzioni con numerose aziende partner che garantiscono un interessante portafoglio di sconti". (segue) (Res)