Pa: Abodi, il 15 per cento dei posti ai volontari del servizio civile (2)

- Sono stati stanziati 75 milioni di euro per gli impianti dei comuni sotto i 100 mila abitanti: "Quello del miglioramento delle infrastrutture sportive - osserva il ministro - è centrale nelle politiche di Governo dedicate allo sport, anche nell'ottica di un allargamento della base dei praticanti. Questo è lo spirito del bando 'Sport e periferie' che si rivolge a circa 7.900 comuni italiani, quelli, appunto, sotto i 100.000 abitanti". Al calcio servono invece stadi moderni ed efficienti per il rilancio: "Principio che vale per tutte le infrastrutture di alto livello. Da questo punto di vista, penso sia fondamentale il miglioramento del patrimonio esistente, quasi totalmente pubblico, attraverso progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Dobbiamo puntare prioritariamente alla sostituzione urbana, quindi all'abbattimento e alla ricostruzione, che in Italia non è una politica diffusa anche per motivi legati alla tutela storica, artistica e culturale che impone una serie di vincoli". "Tutto ciò che viene solo protetto - continua il ministro - rischia di essere sottovalutato se non è messo a disposizione quotidiana della comunità". Mancano appena 920 giorni a Milano-Cortina: "C'è stato l'altro ieri un importante ed efficace incontro tra il presidente Meloni e 60 aziende di primario livello proprio per condividere un obiettivo che è nazionale: organizzare nel 2026 una straordinaria edizione italiana dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Il Governo non è preoccupato, ma fortemente impegnato a superare le oggettive difficoltà che stiamo affrontando. Di sicuro - conclude Abodi - vogliamo rendere queste Olimpiadi un motivo di orgoglio nel mondo, ma soprattutto in Italia dove, per motivi strumentali, spesso serpeggia il disfattismo". (Res)