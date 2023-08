Imprese: a Lane (gruppo Webuild) contratto da 94 milioni di euro per ammodernare sicurezza snodo autostradale in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lane, controllata americana del gruppo Webuild, si è aggiudicata il contratto da 94 milioni di euro (USD 102 milioni), al 100 per cento Lane, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di parziale ricostruzione dello snodo autostradale tra la Interstate 4 (I-4) e la Apopka-Vineland Road (State Road 535) nella Contea di Orange, in Florida, per decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza stradale. Lo snodo, in cui transitano più di 150 mila veicoli al giorno, è - informa una nota - un importante punto di accesso al Walt Disney World e agli hotel, ai centri commerciali e alle importanti attrazioni turistiche presenti nell'area. Commissionati dal Florida Department of Transportation, i lavori prevedono il riallineamento della rampa di accesso della I-4 a sud di Apopka-Vineland Road, la realizzazione di una nuova rampa di accesso, l'allungamento della rampa di uscita della I-4 sulla Apopka-Vineland Road e la completa ripavimentazione dell'asse stradale, oltre alle relative opere accessorie. Il progetto sarà occasione per l'impiego di materiali da riciclo, in particolare per gli asfalti, il calcestruzzo e l'acciaio, confermando il forte impegno del Gruppo verso processi di costruzione sempre più orientati verso la sostenibilità. L'avvio delle attività di costruzione è previsto nel 2024, a valle della fase di progettazione. Lane ha una presenza significativa in Florida. Ad aprile, in joint-venture, è stata selezionata preferred bidder per lo sviluppo in esclusiva del progetto di ammodernamento del Westshore Interchange (I-275/S.R. 60), a Tampa, dove sta anche ampliando una tratta della I-275. Nell'area metropolitana di Orlando, sta completando la Poinciana Parkway. Sempre ad Orlando, sta lavorando all'intersezione tra la I-4 e la S.R. 417 e sta ultimando la Wekiva Parkway (S.R. 429). (Com)