Giappone: yen continua a indebolirsi nonostante intervento sui rendimenti

- Lo yen giapponese continua a indebolirsi rispetto al dollaro nonostante il recente intervento della Banca del Giappone (Boj) per consentire un lieve aumento dei rendimenti obbligazionari, dopo le recenti dichiarazioni ufficiali che hanno escluso a breve un'uscita dalla politica monetaria espansiva. Ieri i rendimenti sulle obbligazioni sovrane giapponesi con scadenza a dieci anni di nuova emissione sono aumentati sino allo 0,625 per cento, ai massimi da aprile 2014. La banca centrale ha effettuato anche operazioni mirate di acquisto obbligazionario: lunedì la banca ha effettuato un acquisto non pianificato di 2,09 miliardi di dollari di obbligazioni con scadenza compresa tra 5 e 10 anni; tuttavia, lo yen è tornato a perdere terreno sul dollaro, arrivando sino alla soglia di 143 sul biglietto verde. (segue) (Git)