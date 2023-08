Giappone: yen continua a indebolirsi nonostante intervento sui rendimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione assunta la scorsa settimana dalla Banca del Giappone (Boj) di allentare la sua politica di controllo della curva dei rendimenti non anticipa la fine della politica monetaria ultra-espansiva della banca centrale giapponese, a dispetto delle pressioni dei mercati e dell'aumento dell'inflazione nel Paese. Lo ha dichiarato martedì il vice governatore della Boj, Shinichi Uchida. Secondo il funzionario, ci vorrà ancora tempo prima che la banca centrale ritenga raggiunte le condizioni per un aumento dei tassi di riferimento a breve termine, attualmente bloccati a -0,1 per cento. Uchida ha spiegato che l'intervento sulla curva dei rendimenti è servita proprio a sostenere la politica monetaria espansiva in una fase di incertezza "estremamente elevata" in merito all'economia e all'andamento dei prezzi, con l'inflazione attesa di nuovo in accelerazione nei prossimi mesi. (segue) (Git)