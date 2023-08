Brasile: Banca centrale taglia tasso di interesse di riferimento al 13,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile ha registrato deflazione a giugno 2023, segnando un calo dello 0,08 per cento su mese. Su base annuale l'inflazione raggiunge il 3,16 per cento. La tendenza della riduzione dei prezzi nel Paese è confermata anche dall'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima ufficiale del dato nel Paese, che ha registrato una deflazione dello 0,07 per cento a luglio su mese. L'Ipca-15 misura variazione dei prezzi nell'arco di trenta giorni, calcolato però da metà mese alla metà del mese successivo. L'istituto nazionale di statistica (Ibge) evidenzia che su anno la proiezione di inflazione cala al 3,19 per cento. (segue) (Brb)