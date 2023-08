Ucraina: Kiev si prepara a un vertice di pace in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio presidenziale ucraino si sta preparando in vista di un vertice di pace in Arabia Saudita. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale, Andrii Yermak. "Continuiamo a preparare il secondo incontro a livello di consiglieri di sicurezza nazionale e consulenti politici dei capi di Stato in Arabia Saudita", ha scritto il funzionario. "Sarà dedicato ai principi di pace chiave sulla base della Formula di pace del presidente Volodymyr Zelensky", ha precisato Yermak, aggiungendo di essere in "costante comunicazione con i nostri partner". L'obiettivo di Kiev - ha spiegato il capo dell'ufficio presidenziale - è di proseguire il lavoro iniziato in occasione del primo summit che si è tenuto lo scorso giugno a Copenaghen, aumentando il numero dei partecipanti con l'aggiunta di Paesi da Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina. Zelensky ha presentato la propria formula di pace in 10 punti al vertice del G20 di Bali, in Indonesia, lo scorso anno. Tra le richieste dell'Ucraina, oltre al pieno ripristino dell'integrità territoriale, figurano anche un percorso per la sicurezza nucleare e alimentare e l'istituzione di un tribunale speciale per i presunti crimini di guerra russi. (Kiu)