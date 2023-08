Singapore: autorità collaborano a indagini britanniche per frode a carico dell'ex ad della F1 Ecclestone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore sta cooperando con le autorità del Regno Unito nell'ambito delle indagini e del procedimento giudiziario a carico dell'ex amministratore delegato di Formula 1 Bernie Ecclestone, accusato di frode. Lo ha dichiarato il primo ministro della città-Stato, Lawrence Wong. Ecclestone andrà a processo nei prossimi mesi, dopo essere stato accusato dalle autorità britanniche di non aver dichiarato un capitale di 484 milioni di dollari detenuti in un trust in un conto bancario a Singapore. Il miliardario 92enne si è proclamato innocente a giugno. Rispondendo a un quesito parlamentare, il primo ministro di Singapore ha dichiarato di non voler commentare nel merito della vicenda, ma ha confermato che "l'Autorità monetaria di Singapore, la Forza di polizia e l'ufficio del procuratore generale stanno lavorando a stretto contatto con le autorità britanniche", ed hanno anzi "fornito proattivamente informazioni rilevanti alle autorità britanniche". (Fim)