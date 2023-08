Pil: Giorgetti, resto prudentemente e responsabilmente ottimista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mia comunicazione uso sempre dei termini ricorrenti: prudenza, responsabilità, sostenibilità. Noi monitoriamo in modo settimanale l'andamento dell'economia e ho detto già due-tre mesi fa che avevamo dei segnali sul fatto che l'industria manifatturiera stesse rallentando in relazione a vari fattori. E dicevo, ed è quello che spero, che i servizi ed il turismo nel terzo trimestre possano dare un contributo di ripresa. Noi, del ministero dell'Economia, siamo convinti di riuscire a centrare, di rispettare ed anzi di superare la crescita dell'un per cento prevista a dicembre". Lo ha segnalato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con la festa della Lega Romagna, a Cervia. Nonostante il rallentamento del Prodotto interno lordo, "continuiamo a lavorare, alla fine i risultati ci daranno ragione: io resto prudentemente e responsabilmente ottimista", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)