Pnrr: Giorgetti, fatta operazione non di taglio ma di riassetto

21 luglio 2021

- L'Italia "è l'unico Paese europeo che ha chiesto tutta la disponibilità di risorse, che in parte erano gratis, due terzi erano a prestito, e questo forse non tutti lo hanno bene realizzato. Se noi rinunciamo a 16 miliardi di euro, cosa che non è, rinunciamo a 16 miliardi di prestiti, a tassi convenienti, ma prestiti, che dobbiamo rimborsare. Il ministro Fitto ha preso atto che c'erano 16 miliardi di investimenti e di progetti che non sarebbero andati in porto nei tempi rigidissimi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il rischio di perderli, e quindi sono stati riorientati e verranno finanziati con i fondi di Sviluppo e coesione, mentre nel Pnrr dovrebbero entrare progetti nuovi, in particolare legati all'innovazione industriale ed al rinnovamento energetico, che invece dovrebbero in qualche modo essere spesi sicuramente nei termini. Quindi, è stata fatta una operazione non di taglio, ma di riassetto". Lo ha detto, in merito al Pnrr, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con la festa della Lega Romagna, a Cervia. (Rin)