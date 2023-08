Brasile: Onu esprime preoccupazione per alta letalità operazioni di polizia San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni unite (Unhchr) per i diritti umani ha espresso preoccupazione per l'alta letalità registrata nel corso dell'operazione "Scudo", in corso da parte delle forze dell'ordine dello stato di San Paolo, in Brasile, dallo scorso 28 luglio. L'Onu chiede "un'indagine immediata, completa e imparziale" sull'azione, che coinvolge agenti di polizia di diverse città dello stato di San Paolo, avviata dopo la morte del soldato Patrick Reis. Le autorità hanno confermato la morte di 16 morti durante l'operazione. "Siamo preoccupati l'elevata letalità delle azioni e chiediamo un'indagine immediata, approfondita e imparziale in linea con gli standard internazionali, in particolare nel rispetto del protocollo del Minnesota sulle indagini su uccisioni potenzialmente illegali - e che i responsabili siano perseguiti", ha affermato la portavoce dell'Unhchr, Marta Hurtado, in una nota inviata al quotidiano "G1". (segue) (Brb)