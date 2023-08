Niger: Usa annunciano evacuazione parziale dell’ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato l’evacuazione di una parte del personale dell’ambasciata statunitense in Niger, dopo il recente colpo di Stato organizzato dai militari. L’annuncio, che riguarda il personale “non di emergenza” e le relative famiglie, arriva un giorno dopo che il Pentagono ha confermato di aver sospeso la cooperazione con il Niger nel campo della sicurezza. La decisione potrebbe essere stata presa per facilitare il più possibile l’evacuazione dei cittadini Usa dal Paese, a fronte della crescente instabilità, evitando un ritiro frettoloso come quello avvenuto in Sudan. Nella nota, il dipartimento ha spiegato che i vertici dell’ambasciata rimarranno a Niamey, anche se la rappresentanza ha sospeso gran parte delle funzioni, occupandosi solamente dell’assistenza ai cittadini nel Paese. (Was)