Niger: Usa alzano livello di allerta per i viaggi

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato di aver innalzato al livello 4 ("Non viaggiare") l'allerta per i cittadini statunitensi intenzionati a visitare il Niger. Come evidenziato dal dipartimento di Stato, la decisione riflette il ritiro ordinato dal Paese africano del personale diplomatico Usa non essenziale, annunciato da Washington nella giornata di ieri. Già prima della crisi innescata dal golpe militare, il dipartimento di Stato sconsigliava di visitare il Niger citando elevati livelli di criminalità, terrorismo e il rischio di rapimenti. (Was)