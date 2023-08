Ucraina: "New York Times", tattiche occidentali fallimentari sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva intrapresa dalle forze ucraine all'inizio di giugno è culminata in perdite ingenti per le unità militari addestrate ed equipaggiate dagli Stati Uniti e dai loro alleati, e l'Esercito ucraino, di fronte all'apparente inadeguatezza delle dottrine occidentali, sta rapidamente recuperando le tattiche di combattimento impiegate nelle prime fasi del conflitto. Lo scrive il "New York Times", ammettendo in un articolo che la "punta di diamante" dell'offensiva ucraina, composta di brigate corazzate dotate del meglio dell'addestramento e dei mezzi corazzati forniti dall'Occidente, non è riuscita ad avere la meglio dei campi minati, dell'artiglieria e delle posizioni difensive russi. L'articolo traccia uno scenario caotico: il fallimento delle unità formate dall'Occidente appare non tanto e non solo la conseguenza di una inadeguatezza della dottrina allo specifico teatro bellico, ma un mix di carenza di addestramento e coordinamento, assenza delle risorse necessarie alla conduzione di adeguate operazioni offensive combinate - è ben nota, ad esempio, l'assenza quasi totale di supporto aereo da parte ucraina - e dell'imprevedibilità che caratterizza i conflitti ad alta intensità: il "New York Times" fa l'esempio di un'unità ucraina che ha ritardato l'attacco contro le posizioni russe sino all'alba, perdendo il vantaggio tattico, e di un'altra che prima ancora di iniziare le manovre offensive ha subito perdite tali da dover annullare interamente l'attacco. Ora - scrive il quotidiano - le brigate dell'Esercito ucraino addestrate dall'Occidente "stanno rapidamente cambiando tattiche, (...) cercando di concentrarsi sul logoramento delle forze russe" lungo il fronte: nelle ultime settimane sono aumentate le battaglie di artiglieria, e l'Ucraina sembra poter contare su un vantaggio locale in termini di droni da ricognizione e suicidi. (segue) (Was)