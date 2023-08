Ucraina: "New York Times", tattiche occidentali fallimentari sul campo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano tattico, si notano per ora alcuni effetti incoraggianti: sono aumentati i video e le prove aneddotiche di maggiori perdite di mezzi corazzati e d'artiglieria russi. Nel lungo termine, però, la strategia del logoramento appare rischiosa, considerato che la Russia gode di un significativo vantaggio sull'Ucraina in termini di uomini e risorse, e che il presidente russo Vladimir Putin sembra contare proprio sull'esaurimento delle forze e delle riserve di munizioni ucraine per vincere il conflitto. Sul piano territoriale, inoltre, i successi ucraini restano circoscritti, e secondo il "New York Times", il cambio di tattica "è un chiaro segnale che le speranze della Nato di grandi avanzate da parte delle formazioni corazzate ucraine (...) non si sono materializzate, almeno per ora". Il quotidiano sottolinea inoltre che la rinuncia alle dottrine occidentali da parte delle forze ucraine solleva quesiti in merito alla qualità e all'efficacia dell'addestramento e dei mezzi forniti dall'Occidente, visto anche il vasto dispendio economico: Kiev ha ricevuto decine di miliardi di dollari di armi, inclusi quasi 44 miliardi di dollari dai soli Stati Uniti. (Was)