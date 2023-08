Giappone: yen continua a indebolirsi nonostante intervento sui rendimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone ha rivisto la scorsa settimana la sua politica di controllo della curva dei rendimenti per consentire ai tassi di interesse di aumentare sino all'un per cento, nel tentativo di allentare la pressione svalutativa causata allo yen dalla politica monetaria ultra-espansiva della banca centrale. "Il nostro obiettivo è di limitare la volatilità del mercato il più possibile, anche nel mercato valutario", ha dichiarato nel fine settimana il governatore della Boj, Kazuo Ueda. Il governo e la banca centrale giapponesi sono sotto pressione a causa della svalutazione dello yen, che sino a venerdì scorso si è mantenuto oltre la soglia di 140 sul dollaro. Pur agevolando le esportazioni, la debolezza dello yen rende più costose le importazioni, e aggrava l'inflazione, che dallo scorso aprile si mantiene oltre la soglia di riferimento del 2 per cento. (segue) (Git)