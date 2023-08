Giappone: yen continua a indebolirsi nonostante intervento sui rendimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l'anno fiscale corrente, e anticipa un tasso di inflazione assai superiore all'obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca centrale. Secondo le nuove previsioni del governo, pubblicate nella giornata di ieri, l'economia giapponese dovrebbe crescere dell'1,3 per cento nell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2024. L'inflazione, invece, dovrebbe aggirarsi attorno al 2,6 per cento. Le nuove previsioni si sommano a recenti segnali di una possibile svolta rispetto alle attuali politiche di alleggerimento quantitativo. Il primo ministro Fumio Kishida ha dichiarato durante una riunione del Consiglio economico che l'economia del Giappone "si sta riprendendo moderatamente". "E' importante assicurare che il Giappone compia progressi costanti nell'uscita dalla deflazione, e completi la transizione verso una società dove gli aumenti dei salari diventano la norma", ha aggiunto il premier. (Git)