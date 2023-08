Brasile: Banca centrale taglia tasso di interesse di riferimento al 13,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc), ha deciso di tagliare il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) di mezzo punto percentuale, fissandolo al 13,25 per cento. Si tratta della prima riduzione da agosto 2020. Nonostante ciò, il Selic resta al livello più alto da luglio 2015 (quando si trovava al 14,25 per cento) e si conferma il più alto tasso reale del mondo. La decisione, approvata a maggioranza dal Comitato di politica monetaria (Copom), è motivata dal miglioramento dello scenario dell'inflazione. "Il Comitato valuta che il miglioramento dello scenario inflazionistico, riflettendo in parte gli effetti della politica monetaria restrittiva, unito alle migliori aspettative di inflazione a più lungo termine, abbia consentito l'accumulo di fiducia necessaria per avviare un ciclo graduale di allentamento monetario", afferma una nota diffusa dalla banca centrale. (segue) (Brb)