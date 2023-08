India: ministro It Vaishnaw a "Nikkei", su semiconduttori partenariati oltre Usa e Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "India e Giappone hanno forze complementari", ha commentato Vaishnaw. "Ci sono molte aziende giapponesi che sono attori molto importanti nell'ecosistema dei semiconduttori", mentre l'India conta "quasi 50mila ingegneri progettisti che progettano praticamente per ogni azienda del mondo". Lo scorso marzo, invece, l'India ha firmato un memorandum con gli Stati Uniti per un partenariato relativo alla ricerca e allo sviluppo nel campo dei semiconduttori. "Il governo del primo ministro (Narendra) Modi è chiaramente concentrato sull'obiettivo di rendere l'India un Paese sviluppato entro il 2047", ha spiegato il ministro, menzionando la data che segnerà il centenario dell'indipendenza del Paese. "Tutto ciò che deve essere fatto per conseguire tale status sarà fatto". (Inn)