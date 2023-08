Cinema: Borgonzoni, per le sale grande estate, avanti così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'estate prosegue alla grande. A luglio registrati risultati migliori del 2019. Numeri che addirittura ricordano quanto messo a segno nello stesso periodo del 2011, passato alla storia come il mese con il record di sempre. Avanti così, le sale cinematografiche tornino finalmente al centro della vita culturale e sociale dei nostri territori". Lo dichiara il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, a commento dell'andamento di ingressi e incassi delle sale delle ultime settimane. Stando ai dati Cinetel, il mese di luglio si è chiuso a quota 5,5 milioni di ingressi (nel 2011 le presenze erano state 5,8 milioni) con un incasso pari a 40 milioni di euro (42 milioni nel 2011). Rispetto al 2019 le presenze sono aumentate del 28 per cento e l'incasso del 45,9 per cento. Guardando invece al luglio 2022, registrati +127,5 per cento di presenze e +138 per cento di incasso. "Stiamo lavorando con il massimo impegno per recuperare quanto perso a causa della pandemia e fare ancora meglio per la ripartenza delle sale e per un sempre maggiore sviluppo del sistema cinematografico italiano. Risultati come questi ci incoraggiano a proseguire con ancora più fiducia ed entusiasmo", conclude Borgonzoni.(Rin)