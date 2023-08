© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 175 sì, 42 no e 47 astenuti, al decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato.(Rin)