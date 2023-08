Francia: agenzia “France Presse” intenta causa contro Twitter per i diritti sulle notizie pubblicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa francese “Agence France Presse” (Afp) ha intentato una causa contro Twitter, il social network di proprietà di Elon Musk che ora opera con il marchio X. Secondo una nota diramata dall’agenzia e rilanciata dai media internazionali, il contenzioso riguarda il pagamento per l'utilizzo dei suoi materiali. "L'agenzia si rammarica del rifiuto di Twitter, ribattezzato X, di avviare negoziati sui relativi diritti", si legge nel comunicato. Una direttiva Ue del 2019 prevede che i mezzi d’informazione possano contare su una remunerazione per l'utilizzo dei loro materiali da parte delle piattaforme che operano in Internet. Dopo un lungo contenzioso, diversi media francesi, tra cui "Agence France Presse", si sono assicurati pagamenti da Google a partire dal 2021 e dal 2022, mentre altri media hanno raggiunto un simile accordo con Facebook.(Frp)