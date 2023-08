Reddito cittadinanza: Giorgetti, con navigator risultati sono stati assai mediocri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- I navigator "sono stati, poi, stabilizzati, ma i risultati in termini di numeri sono stati assai mediocri. Io penso che se le agenzie pubbliche non riescono a incrociare domanda e offerta di lavoro, si può anche esternalizzare questa funzione. E sicuramente è un settore dove lavorare di più". Lo ha detto, in merito al reddito di cittadinanza, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con la festa della Lega Romagna, a Cervia. (Rin)