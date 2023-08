Reddito cittadinanza: Giorgetti, non è strumento per creare sviluppo al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo, l'esperienza del reddito di cittadinanza non era e non è lo strumento per creare sviluppo al Sud, forse è per impedire esattamente che si liberino energie positive". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con la festa della Lega Romagna, a Cervia. "Il Sud ha bisogno di buono Stato ed il buono Stato arriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'utilizzo dei fondi di Sviluppo e coesione", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)